Bierwirt schuldig: Lebenslange Haft, Einweisung

Berührend die Schilderungen der jugendlichen Zeugen via Videobefragung. Die Tochter hatte dem Angeklagten am 29. April noch die Türe geöffnet, als er sie darum anflehte: „Ich liebe dich, lass mich doch rein.“ Sie war mit dem Nachbarsbuben gerade am Gehen, der sagte: „Er ist nicht gewankt. Er hat nicht gelallt. Er hat nicht nach Alk gerochen. Er hat gewusst, was er tut.“