„Bin schuldig“: Bierwirt nun doch mit Geständnis

Am ersten Prozesstag noch von „Filmriss“ gesprochen

Eine Überraschung nicht zuletzt deshalb, weil seine Verantwortung in der Causa am Montag noch anders gelautet hatte. Am ersten Prozesstag hatte der Angeklagte erklärt, sich aufgrund seiner Alkoholisierung nicht an die Tat erinnern zu können. Er räumte ein, dass es sich bei der Tatwaffe um seine Pistole handle. Als Geständnis wurde das seitens des Gerichts jedoch nicht gewertet. „Er sagte nämlich: ,Ich wusste nicht, was ich tat. Aber da es meine Pistole ist, muss ich es wohl gewesen sein‘“, erklärte die beisitzende Richterin.