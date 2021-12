Im dritten Anlauf will Luger Linzer Statut kippen

SP-Stadtchef will Resolution initieren

Letzteres dürfte Luger nun auch klar geworden sein. Im Gegensatz zu seiner Ankündigung im November, das Statut selbst per Gesetz regeln zu wollen – dafür wäre eine Gesamtänderung der Bundesverfassung mit allen Folgen nötig gewesen –, schlägt er nun eine verfassungsunmittelbare Verordnungsermächtigung vor. Laut Insidern ist diese selten, aber rechtlich möglich. Um diese in Gang zu bringen, will der hartnäckige Stadtchef deshalb in der nächsten Gemeinderatssitzung eine Resolution – diesmal verfassungsrechtlich korrekt adressiert – an die zuständige VP-Bundesministerin Karoline Edtstadler initiieren. Jedenfalls wurde die Info diesbezüglich ohne vorherige Absprache nun an alle Fraktionen versandt.