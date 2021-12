„Niemand soll mit Sorgen allein gelassen werden!“

Dass junge Menschen derzeit an ihre Grenzen geraten, wissen wir aus den Studien zu ihrer psychischen Gesundheit. „Was macht das Leben eines Jugendlichen aus, wenn die Faktoren, die es sonst definieren - also Freunde treffen, fortgehen, normal in die Schule gehen - auf einmal wegfallen?“ Viele dürfen keinen Maturaball erleben, verpassen prägende Ereignisse und den für die Entwicklung so wichtigen sozialen Kontakt zu Gleichaltrigen. Die Unsicherheit und eventuelle familiäre Belastungen tun ihr übriges. Trotz dieser Umstände haben Schülerinnen und Schüler ihren Beitrag geleistet, sagt Öllinger: „Wir haben bewiesen, dass wir Verantwortung übernehmen und Solidarität zeigen können. Wir haben uns für die ältere Generation zurückgenommen, sind ins Distance Learning gewechselt und haben den jüngeren Geschwistern im Homeschooling geholfen.“ Um zu verhindern, dass die psychische Gesundheitskrise schlimmer wird, brauche es ein niederschwelliges Beratungsangebot an Schulen, fordert Öllinger: „Niemand sollte mit seinen Ängsten und Sorgen alleine gelassen werden“. Optimal seien etwa Vertrauenslehrer, die rasch und unkompliziert helfen können.