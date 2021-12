NBA: Unterbrechung wegen Corona macht keinen Sinn

Das Coronavirus werde nicht einfach verschwinden „und wir müssen lernen, damit zu leben. Das erfahren wir in der Liga derzeit.“ Die NHL hat ihre Weihnachtspause verlängert und alle Team-Aktivitäten zwischen dem 22. und 25. Dezember untersagt, erst am 26. Dezember dürfen die 32 Eishockey-Mannschaften wieder trainieren oder reisen. In der NBA sind die Spiele an den Weihnachtsfeiertagen dagegen mit das wichtigste im Spielplan, da die Partien traditionell hohe Einschaltquoten haben. Einzig am 24. Dezember hat die Liga keine Spiele im Kalender stehen.