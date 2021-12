Ribery-Klub Salernitana droht Serie-A-Ausschluss!

Der Liga-Neuling war in der vergangenen Saison aufgestiegen, hatte dadurch aber ein Problem: Damals war der Präsident von Lazio Rom, Claudio Lotito, Mitbesitzer von Salernitana. Es waren also zwei Klubs in einer Liga, bei denen eine Person in leitender Funktion stand - und das verstieß gegen das Reglement der FIGC. Salernitana wurde daraufhin treuhänderisch verwaltet, um bis Jahresende einen Käufer zu finden.