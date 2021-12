Glöcklerläufer müssen wegen Corona zuhause bleiben

Das Aus für den Glöcklerlauf 2022 in Ebensee kam aufgrund der Corona-Prognosen nicht ganz überraschend: Am Dienstag war es fix. Der Brauchtumsumzug, immaterielles UNESCO-Kulturerbe, findet zum Leidwesen von Glöcklern und Publikum am 5. Jänner nicht statt. Auch Gmunden und Bad Goisern haben schon abgesagt.