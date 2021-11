Salzburgs stilles Silvester?

Im gesamten Bezirk Pongau wird es am 31. Dezember keine Feuerwerke geben. Die Pongauer Bürgermeister entschieden in einer Konferenz, dass auch keine temporären Ausnahmen erlaubt seien. Man wolle eine „einheitliche Lösung“ und keinen „Fleckerlteppich“, wie in den letzten Jahren. Auch in den restlichen Bezirken sind Feuerwerksverbote geplant. Aber auch wenn es zum Jahreswechsel wieder Unverbesserliche geben wird, die Knallkörper benutzen werden, scheint Silvester 2022 im Bundesland still zu werden.