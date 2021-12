Deutsches Feuerwerksverbot freut die Polen

Branche will gegen Verbot klagen

Das deutsche Verbot wird mit der Corona-Pandemie begründet. Wegen der Verletzungsgefahr, die beim Hantieren mit Feuerwerkskörpern besteht, will man die Spitalskapazitäten des Landes, die laut einer Stellungnahme des Bundes und der Länder „bereits einer enormen Belastung“ ausgesetzt sind, nicht weiter ausreizen. Die Feuerwerksbranche hat übrigens juristische Schritte gegen das Verbot angekündigt. In Österreich gibt es übrigens derzeit kein Verkaufsverbot.