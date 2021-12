Sensationssieger jagt nun sein Weltcup-Ticket

Schon im ersten Europacup-Rennen am Pitztaler Gletscher fuhr der Dornbirner auf Rang sechs. Am Donnerstag wurde er in Val Thorens (Fra) - den Einzug in ein großes Finale vor Augen - von Niki Lehikoinen (Sz) im Semifinale abgeschossen und musste sich mit Rang fünf zufriedengeben.