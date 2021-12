Kult-Märchen „Momo“ im Linzer Theater des Kindes

Bilderstarkes, packendes Theatererlebnis

Michael Ende schuf mit dem Kult-Märchen „Momo“ eine Parabel auf den Turbo-Kapitalismus. Henry Mason verfasste eine kompakte Bühnenfassung, die nah an der Vorlage und zugleich kurzweilig der Regie von Julia Ribbeck genügend Raum lässt. Sie inszeniert ein bilderstarkes, packendes Theatererlebnis, in dem Katharina Schraml als Momo, und in weiteren Rollen Matthias Hacker, Simone Neumayr und David Baldessari als kongeniales Ensemble glänzen. Theater mit Herz für die ganze Familie!