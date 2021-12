Golf: Woods kehrt mit Sohn auf Platz zurück

Als Charlie eine Annäherung perfekt an den Stock legte, stupste ihm Tiger strahlend mit dem Schläger auf den Hintern. Aber auch der Amerikaner zeigte sich nach der langen Verletzungspause erstaunlich gut in Schuss. Natürlich ist er noch nicht topfit, nahm auch immer wieder das von Freundin Erica Hermann gesteuerte Golf-Cart in Anspruch. Aber seine Bewegungen sahen schon wieder ziemlich rund aus. Zahlreiche Experten applaudierten ihm lautstark. Heute und morgen sind Tiger und Charlie Woods dann bei der über zwei Runden ausgetragenen PNC Championship im Einsatz.