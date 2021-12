Anfrage-Ansturm sorgte zum Teil für „Notprogramm“

Breitband-Offensive

So werden die Aktivitäten für den Ausbau des Breitband-Netzes in Oberösterreich mit jener der Fiber-Service-Gesellschaft des Landes gebündelt. Das damit auf 40 Mitarbeiter anwachsende Team wird zum Großteil im Zubau der Energie-AG-Zentrale angesiedelt sein. Der Einzug in das neue Gebäude in Linz ist für den Herbst 2022 geplant. Auch eine Krabbelstube richtet der Konzern dort ein. So sollen mehr Frauen und Mütter für einen Job in der Energie AG begeistert werden.