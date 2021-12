Zwei Kinder trauern um ihre geliebte Mama

Volkshilfe bittet um Spenden

Von dort sind auch Lehrstelle und Mittelschule besser erreichbar. Doch die Übersiedlung ist teuer. Die Ersparnisse des Alleinverdieners, er arbeitet als Maler in Rechnitz, sind durch die teure Pflege seiner Frau aufgebraucht. Volkshilfepräsidentin Verena Dunst bittet daher um Spenden. „Ich verstehe die tiefe Trauer der Frau über den Verlust des Kindes und bewundere den Mann für seine Stärke. Er war all die Jahre für seine beiden Kinder da. Hier muss schnell geholfen werden“, so Dunst.