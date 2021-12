Monsen erlitt in Gröden auch Kreuzbandriss

Sein Trainingssturz auf der Weltcup-Strecke in Gröden hat den Schweden Felix Monsen um die übrige Saison gebracht. Eine Magnetresonanzuntersuchung am Donnerstagabend in Innsbruck habe einen noch größeren Schaden im linken Knie des Skifahrers festgestellt als angenommen, berichtete das schwedische öffentlich-rechtliche Fernsehen.