EU ordert 180 Mio. Dosen angepassten Impfstoff

Angesichts der sich rapid verbreitenden Omikron-Variante wollen sich die EU-Staaten 180 Millionen Dosen angepassten Corona-Impfstoff von Biontech/Pfizer liefern lassen. Ein bestehender Vertrag sehe vor, dass die Unternehmen das Vakzin - falls gewünscht - innerhalb von 100 Tagen an neue Varianten anpasst, sagte EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen (Bild oben) in der Nacht auf Freitag nach einem EU-Gipfel in Brüssel.