K-Pop-Videos geschaut: 7 Nordkoreaner hingerichtet

Menschenrechtlern zufolge sollen in Nordkorea sieben Menschen öffentlich hingerichtet worden sein, weil sie K-Pop-Videos schauten - ein Verbrechen in dem ostasiatischen Staat. Pjöngjang wird seit Langem beschuldigt, mit öffentlichen Hinrichtungen die Bevölkerung in Angst und Schrecken zu versetzen. Selbst vor Familienmitgliedern machte Staatschef Kim Jong Un in der Vergangenheit nicht Halt.