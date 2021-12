Owetschkin stellt Rekord an Powerplay-Toren ein

Alexander Owetschkin hat sich am Mittwoch einen weiteren Eintrag in die Geschichtsbücher der nordamerikanischen Eishockeyliga NHL gesichert. Der russische Superstar stellte den Rekord an Powerplay-Toren ein. Der 36-jährige Stürmer erzielte bei der 4:5-Niederlage seiner Washington Capitals bei den Chicago Blackhawks seinen 274. Treffer im Überzahlspiel und schloss damit zu Rekordhalter Dave Andreychuk auf.