Alkoholisierter bedroht Polizei mit Tod und Mafia

Ein Einsatz am Bahnhof Mallnitz hielt die Beamten in Atem. Gerufen wurde die Polizei ursprünglich, weil ein Mann im Zug von Salzburg nach Klagenfurt sich weigerte, die FFP2-Maske zu tragen. Außerdem verhielt er sich dem Zugbegleiter gegenüber aggressiv. Um 20 Uhr hielt der Zug in Mallnitz, wo die Beamten bereits warteten.