Experten: Corona-Höchststand wird weit übertroffen

Mehr als 16.000 Neuinfektionen pro Tag befürchtet

Die düstere Prognose des Covid-Prognosekonsortiums: Es werde „mit hoher Wahrscheinlichkeit [...] der bisherige Höchststand an Neuinfektionen der vierten Epidemiewelle deutlich übertroffen“ werden. Im schlimmsten Fall könnte das auch schon Anfang Jänner der Fall sein, so die Warnung der Experten. Mehr als 16.000 Neuinfektionen pro Tag wären im Bereich des Möglichen. Zur Erinnerung: Am 19. November - dem Höhepunkt der vierten Welle - wurden in Österreich mehr als 15.800 Neuinfektionen binnen 24 Stunden verzeichnet.