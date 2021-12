FPÖ-Chef will mit Kinder-Reha akute Lücken füllen

Gesundheitsholding bestätigt Überlastung

“Unstrittig ist, dass der Bedarf im Bereich der Kinder- und Jugendpsychiatrie seit Beginn der Corona-Pandemie massiv zugenommen hat. Experten gehen von einer Verzehnfachung bei der Zahl der depressiven Störungen bei Jugendlichen aus. Die vorhandenen Kapazitäten sind dadurch tatsächlich am Limit - von einer Triage kann aber nicht die Rede sein, weder an den Regionalkliniken der OÖG, noch am Kepler Universitätsklinikum", sagt OÖG-Geschäftsführer Mag. Dr. Franz Harnoncourt. Das Un-Wort „Triage“ - also eine sehr einschneidende Art von Prioritätenreihung nach mutmaßlichem Behandlungserfolg - hatte Haimbuichner in seiner Diagnose der Probleme am Kepler-Klinikum benutzt.