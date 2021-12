Stellenabbau? Eurowings-Turbulenzen in Wien

„Schon bisher wurden die in Wien stationierten Crews seit Monaten an anderen Standorten in ganz Europa verstreut eingesetzt. Es war nur noch eine Frage der Zeit, bis der komplette Kahlschlag droht“, berichtet ein Insider im Gespräch mit der „Krone“. Bereits seit Beginn der Corona-Pandemie hat die Airline in Wien kein eigenes Flugprogramm mehr angeboten. Zwei Jahre zuvor wurden in einem Wet-Lease-Vertrag Flugziele der Schwester Austrian Airlines übernommen. Damit sollte vor allem die Konkurrenz von Ryanair/Laudamotion und Wizz Air in Schach gehalten werden.