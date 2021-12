Rutsche bis Duschkopf: Online-Auktion im Hallenbad

So eine Auktion gibt’s auch nicht alle Tage: Weil das alte Hallenbad in Klagenfurt für immer zusperren musste, wird jetzt das gesamte Inventar versteigert. So soll noch etwas Geld in die Kasse der Stadtwerke gespült werden. Wer sich für die Riesenrutsche oder eine Sauna interessiert, kann sein Gebot im Internet abgeben.