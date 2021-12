Morddrohungen gegen Sachsens Ministerpräsident

Nach Drohungen gegen Sachsens Ministerpräsidenten Michael Kretschmer (CDU) in einer Telegram-Chatgruppe finden in Deutschland aktuell mehrere Polizeieinsätze statt. Äußerungen Einzelner würden nahelegen, dass sie im Besitz von scharfen Waffen und Armbrüsten sein könnten, so die Polizei. Ein Anfangsverdacht habe sich „nach der ersten Inaugenscheinnahme“ bestätigt.