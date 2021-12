Kolumbien: Anschlag auf Flughafen - drei Tote

Die Sicherheitslage in Kolumbien hat sich seitdem verbessert. In Cúcuta war im Juni auch der Hubschrauber des Präsidenten Duque beschossen worden, zuvor war ein Bombenanschlag auf einen Militärstützpunkt mit mehr als 30 Verletzten verübt worden. In der Grenzregion zu Venezuela hatten zuletzt auch die Kämpfe um Einflussbereiche und Drogenhandelsrouten zwischen den verschiedenen bewaffneten Gruppen zugenommen.