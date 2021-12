Salzburger zu Bayern: „Ein ganz spezielles Spiel“

Stephan Reiter: „Nach dem Wirrwarr bei der ersten Auslosung freuen wir uns jetzt auf den FC Bayern München. Es ist ja fast ein Derby, wir haben jetzt schon unzählige Kartenanfragen. Es wäre wichtig und schön, wenn wir jetzt in beiden Arenen ein Fußballfest genießen könnten. Tickets für unsere Fans gibt es aktuell noch nicht. Wir müssen erst abwarten, wie die Voraussetzungen zu dem gegebenen Zeitpunkt sein werden, was uns das Präventionskonzept erlaubt und wie viele Zuschauer dann ins Stadion dürfen. Wir werden Anfang Jänner die Rahmenbedingungen dazu kommunizieren und dann Ende Jänner in den Verkauf gehen. Keinesfalls wollen wir jetzt etwas verkaufen, was wir zwei Wochen vor dem Spiel wieder rückabwickeln müssen. Das ist für keinen der Beteiligten amüsant, deshalb müssen wir warten. Ich gehe aber davon aus, dass nur jene Fans zu Karten kommen werden, die auch Dauerkarten bei uns haben. Treue lohnt sich eben.“