St. Pölten: Ex-Bayern-Profi wird Geschäftsführer

Die Agenden des bisherigen General Managers Andreas Blumauer seien damit aufgeteilt, gab St. Pölten am Montag bekannt. Blumauer wird den Bundesliga-Absteiger mit Ende 2021 verlassen. „Wir haben uns für die Entscheidung zur Nachbesetzung dieser beiden Positionen bewusst etwas mehr Zeit genommen, um sämtliche Bewerbungen bestmöglich zu evaluieren und alle Optionen in Erwägung zu ziehen“, meinte SKN-Präsident Helmut Schwarzl in einer Aussendung.