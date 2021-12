Wiener arbeiten an neuartiger Sat-Kommunikation

Die EU wolle mit dem Infrastrukturprogramm „Digital Europe“ die rückständige europäische IT-Infrastruktur verbessern, erklärte Ursin, der in den vergangenen Jahren an der Österreichischen Akademie der Wissenschaften (ÖAW) zahlreiche Arbeiten im Bereich Quantenkommunikation, -netzwerke und -kryptographie veröffentlicht und 2020 das Unternehmen Quantum Technology Laboratories gegründet hat. So soll Europa bis 2025 eine eigene satellitengestützte Kommunikationsinfrastruktur erhalten, mit der die EU ihre Souveränität unter anderem bei schnellem Internet, autonomer Mobilität und selbsttätigen Austausch von Informationen zwischen technischen Anlagen sicherstellt. „Die Quantenkryptographie hat hier einen ganz festen Platz bekommen“, so Ursin.