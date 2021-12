Wetterexperten warnen vor eisglatten Fahrbahnen

Glatte Straßenverhältnisse haben am Montagmorgen insbesondere auf der A2 beim Knoten Seebenstein in Niederösterreich zeitweilig für Stau gesorgt. Die Wetterexperten der ZAMG warnen auch in den kommenden Tagen - trotz tagsüber milderer Temperaturen - vor Glatteis, Eisregen und entsprechend gefährlichen Fahrbahnverhältnissen.