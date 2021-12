BC Vienna gewinnt den Schlager bei UBSC Graz

BC Vienna hat die Tabellenführung in der Basketball-Superliga (BSL) erfolgreich verteidigt. Die Wiener feierten am Sonntagabend im Schlager der 8. Runde bei UBSC Graz einen 98:76-(58:45)-Erfolg und bauten den Vorsprung auf den bereits am Samstag auf Rang drei zurückgefallenen Rivalen auf sechs Punkte aus.