Darum sieht Wolff Hamilton trotzdem im Vorteil

Zu denken gab dem Sternen-Team aber die schwache Pace in Q3. „Eine tolle Runde von Max. Damit konnten wir nicht mithalten“, gestand Hamilton. Der siebenfache Weltmeister ist aber auch zuversichtlich. „Wir sind im Rennen von den Reifen her in einer guten Position. Ich bin in der ersten Reihe und ich sehe immer, wo Max ist.“