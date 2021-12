Illegaler Abschuss von Bär, Wolf und Co. boomt

Gemetzel in Gasthaus

Wer noch weiter in der Geschichte zurückblickt, stolpert unweigerlich über die „Wildererschlacht von Molln“ aus dem Jahr 1919: Im Oberösterreich der Nachkriegszeit gab es rege Wilderer-Tätigkeit, die sich in einem Gasthaus in einem Gemetzel entlud. Drei Wilderer wurden von der Gendarmerie getötet, einer mit einem Bajonett erstochen. In St. Pankraz (OÖ) gibt es sogar ein eigenes Wilderermuseum, das unter anderem an diese blutige Schlacht erinnert.