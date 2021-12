Timo Werners Auftritt: Werbung in eigener Sache

So richtig glücklich wurde Deutschlands Teamstürmer Timo Werner bisher bei Chelsea nicht. Beim 3:3 gegen Zenit St. Petersburg zum Abschluss der Gruppe H traf er aber immerhin doppelt, damit zum fünften Mal im 16. Pflichtspiel, bereitete Lukakus Treffer zum 2:2 mustergültig vor. Und betrieb so Werbung in eigener Sache.