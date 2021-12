Linz: Drei brenzlige Szenen bei Impfgegner-Demo

Ausbruchsversuche

Und das bewährte sich auch. Beim Schmidttor blieb der Zug demonstrativ stehen, man wollte gerade auf die Landstraße und nicht links abbiegen. Und Minuten später dann ein Ausbruchsversuch einiger, die es „wissen wollten“, von der Promenade in die Herrenstraße. Auch hier war abgesperrt. Und am Ende der Demo legten es noch rund 150 Teilnehmer auf eine Spontankundgebung an, wurden aufgehalten und schließlich vom Linzer Polizeichef Karl Pogutter dazu bewogen, aufzugeben.