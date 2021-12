„Es ist alles unheimlich schnell eskaliert“

„Ich war in Kabul, in Sarajewo, in Townships in Südafrika, in Kriegs- und Krisengebieten rund um die Welt. Ich hab’ mich bei der Demo nicht gefürchtet, aber ich war schockiert, wie schnell alles eskaliert ist“, sagt Claus Muhr im Gespräch mit der „Krone“: „In unseren Breiten war ich noch nie in so einer Situation wie jetzt bei der Demo.“ Der Kameramann mit 33 Jahren Berufserfahrung hatte zwar erwartet, dass es kein einfacher Einsatz werden würde. Muhr war dann aber doch verblüfft, wie er plötzlich förmlich von einer Welle des Hasses überschwemmt wurde. In dem von einem Augenzeugen auf YouTube veröffentlichten Video ist zu sehen, wie eine blonde ältere Frau den Reporter ständig kreischend als „Mörder“ bezeichnet.