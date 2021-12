Sieben Spiele-Tipps für die ganze Familie

2. Karak (ab 7, Kosmos) - ein Abenteuerspiel für Familien: Begebt euch in die tiefen Tunnel des Schloss Karak! In diesem Abenteuerspiel schlüpfen die Spieler in die Rollen von verschiedenen Helden und beweisen ihren Mut im Kampf gegen die Monster, die sich im Schloss verstecken.