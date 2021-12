Zahlen sinken weiter: 4233 Neuinfektionen, 77 Tote

670 Intensivpatienten - um neun mehr als am Montag - mussten am Dienstag in Österreichs Spitälern behandelt werden. Mehr waren es bisher nur in der zweiten Welle vor einem Jahr. Am 25. November 2020 waren 709 Covid-19-Patienten auf Intensivstationen versorgt worden. Insgesamt lagen am Dienstag österreichweit 3115 Covid-19-Infizierte in Spitälern.