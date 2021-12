Amalia ist 18: So hübsch ist die Kronprinzessin!

Und die schon in ihrem jungen Alter weiß, dass sie jede Menge Verantwortung tragen muss. So gab Amalia erst kürzlich bekannt, dass sie auf ihre Jahreszulage von 1,6 Millionen Euro vorerst verzichten will. „Ich finde es unangenehm, solange ich wenig als Gegenleistung bringen kann und andere Studenten es so viel schwerer haben, vor allem in dieser unsicheren Corona-Zeit“, erklärte die Prinzessin ihre Beweggründe.