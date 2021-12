Amalia: So wird ihr 18. Geburtstag gefeiert

Am 18. Geburtstag der niederländischen Kronprinzessin Amalia sollen überall im Königreich Glocken erklingen, Städte und Dörfer sollen geschmückt werden. Dazu hat der Königliche Bund der Oranje-Vereinigungen (KBOV) am Mittwoch alle Niederländer aufgerufen. Die Kronprinzessin wird am 7. Dezember volljährig und ist damit berechtigt, eines Tages ihrem Vater König Willem-Alexander (54) auf den Thron zu folgen.