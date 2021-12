NFL: Detroit Lions feiern ersten Sieg der Saison

In der Schlussphase wurde es dann noch einmal spannend, als sich die Vikings per Touchdown in der Two-Minute Warning die Führung zurückeroberten. Da jedoch der anschließende Two-Point-Conversion-Versuch scheiterte, hatten die Hausherren weiterhin die Chance, den Platz als Sieger zu verlassen. Eine Sekunde, bevor die Schlusssirene ertönte, brachte Jared Goff tatsächlich den Touchdown-Pass hollywoodreif an. Die Negativ-Serie der Lions ist damit gerissen.