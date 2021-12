Lamparter und Seidl Zweiter und Dritter vor Loipe

Doppel-Weltmeister Johannes Lamparter und Mario Seidl sind die ersten Verfolger des führenden Norwegers Jarl Magnus Riiber am Sonntag beim Weltcup der Nordischen Kombinierer in Lillehammer. Lamparter geht als Zweiter nach dem Springen mit 29, Seidl mit 32 Sekunden Rückstand in den 10-km-Langlauf.