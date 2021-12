Staatssekretariat kann auch ein Schleudersitz sein

Auf Danninger trifft also der Schleudersitz zu, neben der Kürze seines Amtes auch im zweiten, positiven Sinn: Nach Zwischenstationen in der Wirtschaft ist der Innviertler Anfang 2020 Landesrat in Niederösterreich geworden, was er immer noch ist. Wenn’s im Frühling Neuwahlen geben sollte, könnte auch Staatssekretärin Plakolm rasch wieder Geschichte sein – und irgendwann womöglich in einer Landesregierung, vorzugsweise in Oberösterreich, landen.