Das Lockdown-Skifahren in Oberösterreich beginnt

Weil man aktuell nicht einkehren kann, rät die Arbeiterkammer außerdem zu 4-Stunden-Tickets als günstige Alternative. Am Hochficht und am Kasberg will man ab 11. Dezember in die Saison starten, am Feuerkogel am 18. Dezember, auf der Wurzeralm am 22. Dezember und im Skigebiet Dachstein-Krippenstein am 24. Dezember.