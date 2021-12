Großalarm für sechs Feuerwehren bei Brand in Haus

Die Sirenen heulten Mittwoch am frühen Abend in Neusiedl am See. In einem Mehrparteienhaus war aus vorerst unbekannter Ursache ein Brand ausgebrochen. Die Flammen loderten lichterloh, gewaltige Rauchschwaden stiegen bedrohlich auf. Die Florianis der Stadt und weitere fünf Feuerwehren rückten zum Einsatz aus.