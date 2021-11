Mehr moderne Regionalbusse auf zentralen Strecken

„Der Öffi-Verkehr bleibt in Bewegung“, ist Infrastrukturlandesrat Günther Steinkellner über Neuerungen bei Regionalbussen des OÖ Verkehrsverbunds (OÖVV) zufrieden. 120 moderne, abgasarme Busse gehen in Betrieb. Am 12. Dezember wechselt der OÖVV seine Fahrpläne für das kommende Jahr.