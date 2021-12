Katzen an Schuppen angebunden: Geldstrafe

Erneut vor Gericht

Zudem fanden sich auch noch Katzenhaare an dem Strick - wie auch in den Radtaschen des Verdächtigen. 2018 war es zu auffällig vielen Quälereien an Katzen in Lustenau gekommen. Als der Verdächtige dann wegzog, nahmen auch die Misshandlungen ein Ende. Da der 23-Jährige zudem schon einmal wegen Tierquälerei vor Gericht stand, damals aber freigesprochen wurde, sah der Richter die Tierquälerei diesmal als bewiesen an.