100 Euro Strafe pro Monat für ungeimpfte Senioren

Griechenland plant im Kampf gegen die Coronavirus-Pandemie die Einführung einer Impfpflicht für ältere Menschen. Ungeimpfte im Alter von über 60 Jahren müssten bis zum 16. Jänner kommenden Jahres geimpft sein, andernfalls würde sie riskieren, monatlich 100 Euro Strafe zahlen zu müssen, sagte Ministerpräsident Kyriakos Mitsotakis am Dienstag in einer Kabinettssitzung in Athen.