Zoll: „Wahre Flut“ an Aufgriffen von Wurmmittel

Gab es im ersten Halbjahr 2021 nur vereinzelt Ivermectin-Aufgriffe, so wurden alleine im Oktober 7640 Stück sichergestellt. Das ist im Vergleich zum Jänner mehr als das 50-fache. Zwischen September und Mitte November wurden insgesamt 15.844 Tabletten, die meist via Internet bestellt und auf dem Postweg verschickt wurden, vom Zoll beschlagnahmt. Insgesamt wurden seit Jahresbeginn bei 428 Aufgriffen insgesamt 24.169 Stück Tabletten entdeckt, versendet wurden sie zumeist aus Singapur, Indien oder Hongkong, so das Ministerium.