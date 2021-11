Kramer verpasst das Stockerl nur hauchdünn

Sara Marita Kramer hat am Samstag in Nischnij Tagil das Stockerl knapp verpasst! Mit einem Sprung auf 94 Meter katapultierte sich die 20-jährige Salzburgerin, die das Springen am Freitag mit einem Rekordvorsprung von 41,7 Punkten für sich entscheiden hat können, in der Entscheidung noch von Rang sechs auf Platz vier. Beeindruckend: Mit allen sechs Athletinnen in den Top-15 war es für die Österreicherinnen erneut ein starkes mannschaftliches Lebenszeichen.