Doku enthüllt: Ronaldo weint hemmungslos in Kabine

Verlieren verboten - so lautet das Motto von Superstar Cristiano Ronaldo. Das überraschende Champions-League-Aus mit Juventus Turin in der vergangenen Saison ging dem Portugiesen, der inzwischen für Manchester United aufläuft, besonders nahe. Zuerst rastete „CR7“ in der Halbzeit aus, dann folgten bittere Tränen nach dem Schlusspfiff.